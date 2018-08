Puno: ¡Increíble! Cerca de 20 mil DNIs aún no han sido recogidos en las oficinas de la Reniec Puno

Publicado el dia martes 21 de agosto del 2018 a las 07:40

Faltan 7 semanas para las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y en Puno instan a los ciudadanos recoger sus Documentos Nacional de Identidad (DNI). El jefe regional de la Reniec en Puno, Harry Sucasaca Pacori, informó que un promedio de 19 mil 500 ciudadanos aún no han recogido sus documentos, la mayoría fueron tramitados entre los años 2010 a la fecha.



Precisó que la mayoría de los DNI no recogidos se reporta de ciudadanos que tramitaron sus documentos en la ciudad de Juliaca, cuyo número incluso asciende a los 10 mil DNI’s abandonados.



De la misma forma, aclaro y reiteró que el padrón electoral para estas elecciones ha sido cerrado en octubre del año 2017, es decir que no se permiten cambios de domicilios u otros en los Documentos Nacional de Identidad para las próximas elecciones.