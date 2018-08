El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró esta tarde que no permitirán desde la Mesa Directiva que "un congresista que representa al pueblo peruano se burle de la justicia" en referencia al caso del legislador Benicio Ríos (Alianza para el Progreso) sobre quien pesa una sentencia de 7 años de prisión por el delito de colusión agravada."Aquí en el Congreso no vamos a permitir que nadie y menos aún, un congresista que representa al pueblo peruano, se burle de la justicia, pero también queremos que quede claro que somos respetuosos de los procedimientos que debemos llevar a cabo para poder levantarle la inmunidad de arresto a un congresista", sostuvo en conferencia de prensa.Como se recuerda, el día de ayer, Ríos reapareció tras meses en la clandestinidad en el Congreso de la República y se puso a disposición del mismo. Tras ello, el Parlamento decidió pedirle al Poder Judicial información sobre el caso del legislador para que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tome una decisión al respecto.En esa línea, Salaverry lamentó que, pese a que el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, asegurase que esta tarde remitiría al Legislativo el expediente del congresista Benicio Ríos, este no haya sido ingresado a la Mesa de Partes."Hemos escuchado las declaraciones públicas del presidente del Poder Judicial, el doctor [Víctor] Prado, respecto a que, en el transcurso de hoy, nos iban a enviar este cuadernillo solicitando el levantamiento de la inmunidad. Son más de las cinco de la tarde y hasta el momento no ha ingresado por Mesa de Partes ningún oficio del Poder Judicial", declaró.Asimismo, se comprometió a "convocar de manera inmediata a un Pleno extraordinario" apenas la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria presidida por Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista) decida el proceder del caso de Benicio Ríos.(Peru21)