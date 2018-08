Puno: Aseguran que el centro poblado de Collacachi ha quedado postergado por actuales autoridades

Publicado el dia miércoles 22 de agosto del 2018 a las 07:48

Más del 80% de la población del centro poblado de Collacachi del distrito y provincia de Puno, aún no cuentan con los servicios básicos (agua, desagüe y energía eléctrica), a pesar de los multiples compromisos que asumieron las actuales autoridades en campaña electoral, informó el alcalde menor Eloy Mamani Mamani.



Consideró que el referido centro poblado ha quedado en el olvido y postergado. Eloy Mamani, lamento que las actuales autoridades del gobierno regional y de la municipalidad provincial, no hayan priorizado proyectos de inversion publica para el sector rural.



Precisó que el gobernador regional Juan Luque no ha cumplido con ejecutar el proyecto del sistema de riego de Collacachi, tampoco ha construido la carretera tramo Mallcomayo - Inchupalla



Cabe precisar que estas declaraciones fueron vertidas con motivo de los 18 años de creacion politica del centro poblado de Collacachi. Mamani, recordó que con motivo de esta fecha se ha programado diversas actividades.