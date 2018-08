El Primer Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogado de Puno, Luis Delgado Medina, anunció que en las próximas horas convocará a consejo directivo de los miembros integrantes de la institución, a fin de evaluar la situación legal del actual decano Dante Sánchez, quien esta semana fue declarado reo contumaz.Lamentó que el actual decano haya mentido a los directivos del colegio profesional, al indicar que no tenía ningún caso judicial en giro, “el decano le ha faltado a la verdad, el 19 de julio en la marcha contra de la corrupción, afirmó que todos sus casos estaban archivados, pero no fue así”, indicó.Asimismo, dijo que el estatuto del colegio profesional no contempla ninguna sanción administrativa; sin embargo, consideró que debería ser castigado moralmente. Delgado Medina, también opinó que el decano Dantes Sánchez debería ser separado provisionalmente de su cargo, en tanto se realicen las investigaciones y se esclarezca su situación legal.“El decano Dante Sanches nos dijo que no habia sido notificado para su audiencia; sin embargo esta mañana nos hemos constituido al juzgado en Juliaca y secretaria afirma que si fue notificado por la via regular, incluso nos afirmó que en su reemplazo habia asisitido un abogado de la defensa publica, para la apelacion respectiva”, narró el primer vice decano, quien tambien opinó que actulamente habría una intension de dilatar el caso.