El procurador anticorrupción Amado Enco aseguró que, si la denuncia penal que presentó contra el congresista Héctor Becerril ( Fuerza Popular) no tiene respuesta por parte de la Fiscalía de la Nación, recurrirá a una acusación constitucional ante el Congreso de la República."Nosotros estaremos atentos a las decisiones que tome el fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) para que las denuncias de la Procuraduría no terminen en la bandeja de documentos del Ministerio Público. Si no tenemos respuesta, entonces recurriremos al Congreso de la República", afirmó en entrevista a Ideele Radio.Enco explicó que no hay ningún impedimento legal para que los procuradores formulen una denuncia constitucional, pero precisó que es una costumbre acudir primero al Ministerio Público para presentar las denuncias contra funcionarios como Héctor Becerril."El camino, en primer lugar, es ante el fiscal de la Nación cuando se trata de altos funcionarios, pero si este mecanismo no va a funcionar, la otra alternativa es formular denuncias directamente ante el Congreso", indicó.El pasado 21 de julio, la Procuraduría presentó ante el despacho del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, una denuncia penal contra el congresista Héctor Becerril por el presunto delito de tráfico de influencias.Esta denuncia se sostiene en un audio donde se revela que Héctor Becerril habría participado de una reunión con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con el fin de apoyar la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe a la presidencia de este organismo en el 2017.(Peru21)