Juliaca: Cuestionan ampliación de emergencia por manejo basura de Juliaca

Publicado el dia jueves 23 de agosto del 2018 a las 07:27

Mediante resolución ministerial N°297 -2018-MINAM de fecha 20 de agosto, prorrogan por 45 días calendario, la declaratoria en emergencia de la gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Juliaca.



“La oficina correspondiente de la municipalidad debe informar y hacer conocer por mediante de las emisoras, que se está trabajando, porque no se informa”, manifestó Cirilo Suni Puma, presidente de la urbanización Jorge Chávez.



Por su parte la regidora Hilda Quispe Chaiña, manifestó que pese a los pedidos de información vía documento en sesión de concejo no se cumplió, en tanto consideró que no es dable este nuevo plazo pues ya se dieron varios prórrogas.



Asimismo dudó que en el tiempo que resta de la presente gestión municipal, se pueda lograr los objetivos planteados en el plan de trabajo. “Hay experiencia suficiente como para que se cumpla, porque estamos en cuantos estados de emergencia y no estamos aprendiendo nada”, agregó.