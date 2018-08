El poder ejecutivo, sustentado por el Ministro de Energía y Minas Carlos Oliva, hizo entrega de un Proyecto Ley 3121 - 2017, solicitando al Congreso de la República, la autorización para que el Estado Peruano, pague 103 millones de soles a la minera Bear Creek Company.En tanto, la Comisión de Presupuesto del Congreso, inició el debate del proyecto, que en su artículo 13° refiere al uso de saldos de balance del Ministerio de Energía y Minas, autorizando que durante el año fiscal 2018 financiarán el pago de las obligaciones derivadas del Laudo Arbitral, emitido en el arbitraje seguido por Bear Creek Mining Corporation, contra el Estado Peruano.Sobre el particular, el congresista Oracio Pacori, adelantó que no apoyará tal decisión. Por el contrario pidió al ejecutivo un manejo responsable del sector público. “El ejecutivo tiene que asumir la defensa legal más sostenible” dijo.Además pide que se haga una votación diferenciada para hacer una transferencia de presupuesto a favor de los gobiernos subnacionales, con respecto al artículo 13 de la ley en mención.El proyecto se debatió el martes 21 de agosto, por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, los mismos que se deberá someter a votación la próxima sesión. Posterior a ello será debatido por el Pleno del Congreso. “La demora será de acuerdo a la agenda parlamentaria” señaló.El ministro de Economía justifica que la decisión del ejecutivo se debe a que el Estado debe garantizar las inversiones, ya que firmó varios TLC. El congresista discrepó, debido a que la minera utilizará la penalidad para activar sus proyectos mineros en el Perú, cuando no ha invertido un sol.