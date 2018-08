Puno: Vicerrectorado de Investigación está en proyecto en la UANCV

Publicado el dia jueves 23 de agosto del 2018 a las 12:40

Alfredo Machaca Calderón, presidente de la Comisión de Admisión de la UANCV, manifestó que la universidad privada viene implementando la nueva ley universitaria. Siendo de prioridad la constitución del vicerrectorado de Investigación.



Aunque todavía no se tiene avances significativos como las universidades públicas, pero refiere que hay buenas intenciones. “Universidad que no investiga no desarrolla” dijo.



No precisó si abocan estudios para crear patentes o “startup”: emprendimientos, pero considera que se están proyectando para mejorar en la calidad universitaria. “Tenemos revistas indexadas a las plataformas virtuales de DINA” señaló.



Además, considera que hace falta trabajar en las familias, instituciones educativas sobre la calidad educativa de estudiantes, ya que varios de los universitarios, tienen debilidades en el aprendizaje.