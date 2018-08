Puno: Por recorte presupuestal y poca recaudación tributaria no se pagó aguinaldos

Publicado el dia viernes 24 de agosto del 2018 a las 07:37

En horas de la mañana de ayer los afiliados del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SITRAMUN) de Puno, se reunieron en el Auditorio de la Municipalidad de Puno. Acusaron al administrador municipal que no se les había pagado sus aguinaldos. Además no se tenía un cronograma de pago de sus remuneraciones.



Los trabajadores argumentaron en un primero momento que debido a exceso de trabajadores había problemas con la remuneración. Otro, debido a que desde la Gerencia de Administración Tributaria no se tenía la recaudación necesaria para la distribución de sus bonos. Inclusive propusieron la renuncia del gerente.



Por su parte Adolfo Choque Tevez, Secretario General del sindicato después de reunirse con administración dijo que el problema de la falta de pago, era por una cuestión de recorte presupuestal de FONCOMUN, del cual la municipalidad de Puno estaba afecto.



Reconoció que uno de los factores también es por el exceso de trabajadores, por ello dijo que se debatirá la racionalización de personal. “Se tratará la racionalización de personal contratado” dijo.



Dijo que actualmente el sindicato cuenta con 350 afiliados. Todos los trabajadores suman en promedio 490. Más los contratados 800. Resaltó que mediante la ley de estabilidad laboral, son más de 15 trabajadores de la gestión de Ivan Flores que buscan derechos. De la gestión de Luis Butron Castillo son 120 personas que tienen procesos judiciales ganados.