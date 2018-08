La acusación constitucional del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, contra el ex ministro Bruno Giuffra ha generado cuestionamientos dentro de Peruanos por el Kambio (PpK). Esto se debe al momento en que se presenta: después del video publicado por Keiko Fujimori, en el que señala que hay demoras en denunciar a los ex ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.Para el vocero alterno de la bancada, Jorge Meléndez, el titular del Ministerio Público demuestra una conexión con la lideresa del partido Fuerza Popular (FP).“Si hay una persona que cometió un delito, debe ser investigada, pero acá lo que se ve es una coordinación entre el fiscal y ese partido. Parece que Chávarry depende de FP para mantenerse”, afirmó en diálogo con este diario.No obstante, para Juan Sheput (PpK) lo más importante es la pertinencia de la denuncia; es decir, si existen fundamentos para hacerla. “Más allá de los cuestionamientos contra Chávarry, él tiene todo el derecho de hacer acusaciones”, expresó.PONEN FECHAEn tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales analizará el 7 de setiembre la denuncia constitucional presentada por Chávarry contra Giuffra, involucrado en las grabaciones que demostrarían la presunta compra de votos de congresistas para evitar la vacancia del entonces presidente de la República Kuczynski.Según informó a Perú21César Segura (FP), presidente del grupo de trabajo, aún no recibe la acusación en su despacho. Estimó que demorarían entre 30 y 45 días en tener un informe final sobre el caso del ex ministro.(Peru21)