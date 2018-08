Puno: Piden al director del hospital sincerar las plazas para proceso de reasignaciones 2018

Publicado el dia sábado 25 de agosto del 2018 a las 07:40

Rosa Quispe Ticona, ex secretaria de los trabajadores administrativos de Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, denuncio que en esta entidad aún no se ha iniciado con el proceso de reasignaciones, a pesar de las disposiciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social



Recordó que en el hospital son 42 plazas, de los cuales sólo 36 serían puestos a concurso para el proceso de reasignaciones. Consideró que debería haber un sinceramiento real de las plazas, ya que este proceso termina en septiembre próximo.



De la misma forma, refirió que el actual director del hospital de Puno estaría actuando irregularmente al haber aceptado la reasignación de un médico de Carabaya al Hospital Manuel Núñez Butrón. lamentó que los consejeros regionales no hayan tomado las acciones correctivas.