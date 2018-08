Mañana se reunirán en Putina Punco para abordar mejoramiento de la carretera sina – yanahuaya,después de que haya sido suspendido ejecución de tramo IIIHace más de seis años que hubo compromisos de autoridades del Gobierno Regional de Puno, para culminar con el proyecto de construcción y mejoramiento de la carretera Sina - Yanahuaya, en tres tramos.Ever Turpo, presidente del Comité de Lucha, nos indica que solo quedan en compromisos las declaraciones de gobernadores que pasaron como gestión. El último gobierno de Juan Luque, peor aún, ya que planificó la culminación de la carretera, pero hasta la fecha no hay avances significativos.Es así que, el pasado jueves visitaron la Gerencia Regional de Infraestructura, donde le pidieron explicación al gerente . ¡por qué no no se dispone de materiales para el tramo III !. “El residente de obra nos dijo que suspendió trabajos porque no hay materiales” señaló.Refiere que el residente de obra hizo el requerimiento hace más de un mes al Área de Abastecimiento, pero no son atendidos. Es por ello que mañana se van a reunir dirigentes y pobladores en Putina Punco para determinar acciones de lucha.Por otro lado, previo a las elecciones, pidió al próximo gobernador regional que tenga capacidad de gestión pública para proponer y cumplir obras. No pagar favores políticos: “hay algunos ingenieros que financian campañas y son contratados en obras” señaló.Además resaltó que en Sandia hace falta proyectos productivos. En el valle de Tambopata, el dirigente afirma que el actual gobierno de Juan Luque no invirtió en el tema agrario.