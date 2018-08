Keiko Fujimori: no se debe poner plazos al Congreso para referéndum

Publicado el dia lunes 27 de agosto del 2018 a las 07:34

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo hoy que no se debe poner plazos al Congreso para aprobar las reformas planteadas por el Ejecutivo y que el referéndum podría realizar el próximo año, si el debate de estas iniciativas no se concluyen en diciembre.



“No debemos ponerles plazos, si no llegan a diciembre puede ser en febrero o marzo, quizá no es necesario ir a referéndum porque si se aprueba en dos votaciones, con los 87 votos, se aprueban en el Congreso”, afirmó.



En declaraciones a Canal N, sostuvo que no se niega a debatir las reformas políticas ni al referéndum, pero que lo urgente es la reconstrucción del norte, la lucha contra la delincuencia, atender las heladas en el sur, generar crecimiento económico, la lucha contra la violencia a la mujer, entre otros.



En ese sentido, indicó que sus críticas no van a las reformas políticas como la reelección parlamentaria y la bicameralidad, sino a la prioridad que le da el Ejecutivo a medidas que, de ser aprobadas, su efecto será posterior al 2021.



“Hay que diferencia de lo urgente de las cosas que se pueden hacer tranquilamente el próximo año. No critico el mensaje sino el rumbo que está tomando el actuar en conjunto de todo el gobierno y que todo el debate este enfocado en eso temas”, afirmó.(Andina)