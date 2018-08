Keiko Fujimori y la bancada que lidera, Fuerza Popular , están jugando con la opinión pública al exponer opiniones sobre algunos temas en el Congreso, cuando la realidad es otra en la vida real, afirmó el congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput.Fue al opinar sobre las declaraciones efectuadas por la lideresa de la bancada mayoritaria en el Parlamento, indicando que estas "sinceran su posición de obstruccionistas, como desde hace dos años".Por ejemplo, explicó que en el Legislativo los voceros de Fuerza Popular aseguran que "no blindarán" al fiscal Chávarry, cuando hoy dijo que "lo respalda"."Esas declaraciones, sobre no blindar a nadie son de la boca para afuera y es una burla a la opinión pública porque están blindando a personajes cuestionados", sostuvo.Juan Sheput opinó que lo lógico hubiera sido que Keiko Fujimori dijera que su bancada "no protegerá a nadie" y que respetará lo que defina la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero, sin embargo, "ya anticipó que lo blindará".(Peru21)