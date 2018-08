Puno: Aseguran que la contaminación se estaría acrecentado en Collacachi

Publicado el dia lunes 27 de agosto del 2018 a las 07:47

Faltan cuatro meses para terminar la gestión del actual alcalde de Puno y en algunas zonas de la provincia aún son múltiples las promesas que no se han cumplido. El alcalde del Centro Poblado de Collacachi, del distrito y provincia de Puno, Eloy Mamani, lamentó que al momento no se haya construido las pozas, para evitar la dispersión de los lixiviados que se originan en el botadero de Cancharani.



Recordó que, para la construcción de estas infraestructuras, ya habrían sido aprobados los recursos económicos; “lamentablemente continuamos siendo afectados por la contaminación, no sólo por los lixiviados, sino también por la gran cantidad de perros callejeros que existen en la zona y que estos representan un peligro para los ganaderos de la zona”, explicó.



Eloy Mamani, recordó que fueron varias las mesas de trabajo de las autoridades de Collacachi y representantes de la Municipalidad Provincial de Puno, cuyos acuerdos aún no han sido implementados. el alcalde de Collacachi, denuncio que en la zona también se estarían criado cerdos.