A escasos días de celebrarse el 162 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano, el rector de esta casa de estudios, Porfirio Enríquez Salas, destacó la acreditación de las diferentes escuelas profesionales, las cuales suman 26 a la fecha. No obstante 9 aun aguardan este proceso.Según explicó estas trabajan en nuevos estándares con nuevos modelos desde el SINEACE, asimismo precisó que de las escuelas profesionales que ya alcanzaron la acreditación, al menos 6 han cumplido el plazo y vienen trabajando en un proceso de re acreditación para darse sostenibilidad al primer proceso.“El estado hará observaciones (a las escuelas no acreditadas), hay un plazo, probablemente hasta 2019 sigan funcionando pero ya en este año debe consolidarse”, dijo la autoridad al reconocer que las escuelas que tuvieron presupuesto y no cumplieron con acreditarse, afrontan disputas internas que deberán ser superadas.