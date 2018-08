Juliaca: Pobladores no permitirán construcción de ningún botadero de residuos sólidos en Tincopalca

Publicado el dia martes 28 de agosto del 2018 a las 07:39

El alcalde del centro poblado de Tincopalca del distrito de Cabanillas, de la provincia de San Roman, Edgar Apaza Quico, arribó a la ciudad de Puno, para desmentir y afirmar que la Municipalidad Provincial de San Román no ha otorgado ni un solo sol para la construcción del botadero alternativo de residuos sólidos.



Asimismo, dijo que la población de Tincopalca rechaza la construcción de cualquier botadero de residuo solido; también manifestó que las autoridades del centro poblado no han entregado ningun terreno para los residuos de la ciudad de Juliaca



El alcalde del lugar, admitió que algunos meses atrás se suscribió una licencia con las autoridades de la provincia de San Roman para tales fines, pero aclaró que en la misma no hubo ningún compromiso; “hubo las intensiones, pero la poblacion lo rechaza”, dijo el alcalde de Tincopalca.