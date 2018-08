Puno: Acusación de violencia física y psicológica de Institución Inicial Aziruni 294

Publicado el dia martes 28 de agosto del 2018 a las 12:35

Agresiones físicas y psicológicas se denunciaron desde la Institución Educativa Inicial Aziruni 294. Por ello ayer un grupo de profesoras acompañadas de padres de familia denunciaron el hecho a la UGEL Puno. A su vez en horas de la tarde la parte acusada, encabezada por la directora del plantel, se trasladó a la unidad de gestión educativa para hacer el descargo.



Al momento hay suspenso sobre el desarrollo de las labores académicas, ya que hasta en horas de la mañana se supo que el local estaba tomado por padres de familia.



Al respecto el director de la UGEL, David Cornejo, dijo que para resolver el particular se reunió con ambas partes. No detalló el problema, pero afirma que el grado de responsabilidad se resolverá mediante un proceso administrativo. Para ello se va a conformar una comisión de investigación.



De plano afirmó que no se puede pedir la renuncia de la directora, debido a que tiene derechos ganados como servidor público. Sin embargo, se compromete hacer seguimiento para que se identifiquen responsables.



Asimismo, adelantó que se está haciendo, en el transcurso del año, una evaluación a los directores de instituciones educativas, y será oportuno que los padres de familia y docentes emitan información sobre la actitud de la dirección.