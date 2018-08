Puno: Congresista Edilberto Curro se compromete con 91 docentes de El Collao

Publicado el dia miércoles 29 de agosto del 2018 a las 07:48

91 profesores de la UGEL El Collao, han sido observados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por ende no pueden recibir beneficios de la deuda social por preparación de clases.



Mery Luz Guevara, una maestra afectada, manifestó que mediante un decreto supremo 019 iban a ser pagados los docentes que ganaron los procesos judiciales hasta el 31 de marzo del 2017, pero la misma no se cumplió debido a que fueron mal digitados los datos de maestros beneficiados.



Por ello ayer en horas de la tarde, acompañados por el congresista de la República Edilberto Curro, dialogaron con el gerente regional de Puno, el administrador de la DREP y otros funcionarios, de quienes refieren tienen poco interés político para apoyar a los maestros.



El congresista de la República, Edilberto Curro, dijo que ha identificado muchos errores en la digitación, motivo por el que varios profesores que iban a ser beneficiados no se les va atender.



La mesa de conversación continuará el 14 de setiembre a las 3 de la tarde. En tanto el parlamentario se compromete a dialogar con Fredy García, director general de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas para tomar algunas medidas de apoyo a favor de los maestros.