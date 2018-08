Gobierno evalúa formas alternativas para convocar referéndum

Publicado el dia jueves 30 de agosto del 2018 a las 07:13

El gobierno del presidente Martín Vizcarra está evaluando mecanismos constitucionales alternativos que permitan convocar al referéndum, en caso la bancada de Fuerza Popular decida no apoyarlo, informó la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz.



“Estamos viendo desde todas las perspectivas los diferentes escenarios y las diferentes herramientas constitucionales que tenemos para llegar al referéndum, como la consulta popular, la recolección de firmas, etc. Sí, hemos visto eso.”, manifestó en Canal N.



No obstante, dijo esperar que Fuerza Popular no bloquee la posibilidad de convocar al referéndum para dar luz verde a la reforma judicial y política planteada por el presidente Martín Vizcarra. Por ello, solicitó a la lideresa de esa agrupación política, Keiko Fujimori, invocar a su bancada a colaborar con estas reformas.



“Le invoco a que lleve a la colaboración a los miembros de su bancada. Keiko Fujimori puede apoyar esto y no decir: apoyaré esto, pero esto otro no”, opinó.



Como se recuerda, el presidente Vizcarra anunció en su Mensaje al Congreso por Fiestas Patrias la convocatoria a un referéndum para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad encargada de nombrar, ratificar a jueces y fiscales, y que fue penetrada por la corrupción, según se pudo constatar en los denominados “Audios CNM”.



Vizcarra también anunció la convocatoria a un referéndum para que la población se pronuncié sobre el retorno a la bicameralidad, la no reelección de los congresistas y sobre cambios a la ley de financiamiento de los partidos políticos.(Andina)