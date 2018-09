Tras la emisión del informe final de la Comisión Lava Jato, que tardó cerca de dos años en investigación, el congresista puneño Alberto Quintanilla, se refirió a esta comisión indicando que más bien cumplieron el trabajo de lavar la imagen de Alan García y Keiko Fujimori, respectivamente.Además, el parlamentario puneño, reiteró que a pesar de haber indicios de corrupción en ambos personajes, la referida comisión optó por excluirlos del informe, es decir no los investigaron como debería de ser.También indicó que en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, donde la región Puno está involucrado al haberse encontrado irregularidades en los contratos, no pueda ser posible la posición de la comisión en cuestión al no haber investigado al mandatario de turno.Finalmente puntualizó que próximamente, el referido informe final de la comisión Lava Jato, será sometido al pleno del Congreso de la República a fin de ser debatido por la mayoría parlamentaria.