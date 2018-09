El candidato a la municipalidad provincial de Azángaro, Roberto Mamani Mamani, por las filas del Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo (Fadep), no encontró la mejor idea de vestirse de gallo y a sus hijos gemelos de pollitos, para hacer su campaña y recorrer las calles de esta ciudad, a los distritos y comunidades, para captar votos, a través de diálogo directo.Roberto es comunicador de profesión, dijo que realiza una campaña austera, caminando vestido de gallo, junto a sus gemelos “Pollitos”, “yo converso directamente con los ciudadanos quienes me dicen sus necesidades, no gasto mucha plata, no estamos hipotecando el municipio como otros (refiriéndose a sus contrincantes)” dijo.En su eventual gobierno, se propone adquirir 15 tractores agrícolas; pretende incentivar con 200 soles a juntas vecinales para resguardo de seguridad; construcción de planta de tratamiento; construcción de casa de refugio para niños huérfanos, emprendimiento empresarial para los jóvenes y otros.Además, aseguró que auditará la gestión del cuestionado exalcalde Efraín Murillo, así como del actual alcalde, Isidro Solórzano Pinaya, quienes habrían incurrido en una serie de actos de corrupción y malos manejos.