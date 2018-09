Puno: Gerente responde a trabajadores municipales y dice que sobrepasaron meta de recaudación

Acusado de tener pocas estrategias para la recaudación de impuestos y otros ingresos por el Sindicato de Trabajadores Municipales, el gerente de Administración tributaria, Edgar Eloy Arpasi Ortega, respondió que están superando largamente la meta propuesta, a comparación a los años anteriores.



Afirmó que invitó a los representantes del sindicato para brindarles información sobre la recaudación, sin embargo no se presentaron.



“Estamos dentro de los montos establecidos” señaló, precisando que ante cualquier pedido de renuncia no tiene problemas de aferrarse al cargo. “Son cargos de confianza, no me aferro al cargo bajo ninguna circunstancia” manifestó.



También señaló que hasta el momento está superando en 400 mil soles, la meta propuesta a comparación del año pasado. En tanto la meta a alcanzar es de 8 millones de soles a diciembre de este año.