Pedro Palaco, presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de Llallimayo, afirmó que el 14 de setiembre, han sido invitados desde el ejecutivo para participar de una mesa de conversación, donde el gobierno central dará respuesta al plan de acción que presentaron pobladores de cuatro distritos afectados por la contaminación minera en la cuenca Llallimayo.Afirma que en la reunión participarán alcaldes de los cuatro distritos afectados de la provincia de Lampa, dirigentes y población interesada. En el caso de no tener una respuesta inmediata, que es el cierre de la operación minera de Aruntani, amenaza con una huelga indefinida.Afirma que se han tenido más de 32 reuniones, entre la empresa minera, el gobierno central y la población afectada, pero hasta la fecha no se ha tenido acuerdos. “No hemos firmado nada para que tenga la validez” manifestó.Sobre sendos documentos que emitió la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, sobre el cierre de la operación minera Jessica, manifestó el dirigente Pedro Palaco, que es un engaño, ya que la minera sigue operando con normalidad. clara evidencia es la contaminación de la cuenca.Por último manifiesta, que por la contaminación, la cuenca lechera de Melgar, es afectada, motivo por el que sus productos derivados de la leche, no trascienden a mercados internacionales, por la salubridad de las mismas.