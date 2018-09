El congresista no agrupado Alberto de Belaunde afirmó hoy que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , "hará lo que sea para mantenerse en el cargo", luego que un informe de la Fiscalía lo involucrara directamente como integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto." El fiscal de la Nación está atrapado en su propia indignidad, hará lo que sea para mantenerse en el cargo. Que no nos sorprenda que empiece a usar las acusaciones constitucionales como herramientas de ataque", seńaló el legislador a través de su cuenta en Twitter.Cabe recordar que el fiscal supremo Pablo Sánchez le pidió a Pedro Chávarry que se aparte de la investigación que implica a altos funcionarios del sistema de justicia, dado que no puede investigarse a sí mismo desde la Fiscalía de la Nación.La solicitud se sustenta en el informe 01-05-2018-Fecor-Callao en donde se indica que Pedro Chávarry y otros fiscales supremos "aparecen involucrados en presuntos hechos delictivos".El viernes por la noche, Pedro Chávarry divulgó un video en el que calificó al mencionado informe de ser tendencioso y que busca desestabilizarlo, aunque eludió pronunciarse específicamente sobre el pedido del fiscal Pablo Sánchez."Están tratando de desestabilizarme a través de un informe tendencioso que no se ajusta a la verdad. Este documento se refiere a mí con una serie de falsedades inaceptables, basadas en la versión de un supuesto colaborador eficaz cuyo testimonio no ha sido corroborado ni aprobado por un juez dentro del marco establecido por la ley", seńaló Chávarry en referencia al informe.Perú 21.