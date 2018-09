Ayer domingo, decenas de vecinos del centro poblado de Salcedo, se mostraron preocupados por el pésimo servicio que ofrece la empresa Electro Puno. Gabriela Zabala, pobladora del sector, cuestionó que no han recibido ningún tipo de comunicado por parte de la empresa y de pronto se quedaron sin el servicio, durante todo el día y la noche.Además de cuestionar que intentaron comunicarse con la empresa de distribución eléctrica, pero el teléfono que aparece en los recibos, solo timbraba sin tener ningún tipo de respuesta. “Si van a realizar un corte, deben de comunicar a la población, no es posible que nos traten de esta manera, nosotros vivimos en Salcedo y nos perjudican cuando nos cortan el servicio”, cuestionó.Por su parte, el ciudadano Flavio Mamani, también poblador del Centro Poblado de Salcedo, cuestionó a la empresa Electro Puno, que ofrece un pésimo servicio, pero cuando hay retrasos en los pagos, son los primeros en cortar el servicio cuando se incumple, destacó.Del mismo modo, el poblador Pedro Nayra, señaló que en el distrito de Atuncolla, tampoco cuentan con el servicio de energía eléctrica; “Las 10 comunidades del distrito de Atuncolla, se han quedado sin luz, este tipo de problemas son frecuentes por parte de la empresa, a pesar que hemos realizado las quejas, no resuelven nuestros problemas”, dijo.Cabe señalar que le ley mordaza, impide que las empresas e instituciones públicas como Electro Puno, para que puedan realizar comunicados sobre el corte de la energía; por lo que dichas empresas no pueden contratar con los medios de comunicación privados para informar sobre un corte de fluido eléctrico.