Hallan responsabilidad de Ollanta Humala en caso Madre Mía

Publicado el dia martes 04 de septiembre del 2018 a las 07:24

El primer capítulo del borrador del informe final elaborado por la comisión Madre Mía, correspondiente a los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la base contrasubversiva del mismo nombre –en Huánuco, durante 1992–, encuentra responsabilidad directa, de estos hechos, en el ex presidente Ollanta Humala.



Fuentes de este grupo informaron a Perú21 que los testimonios de soldados, que declararon de manera reservada, junto al de otros testigos, dieron cuenta de que el ex jefe de Estado, efectivamente, era conocido como el ‘Capitán Carlos’, personaje que ordenó dichos crímenes.



La primera parte de este capítulo fue revisada ayer en este grupo de trabajo, que preside el congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular (FP).



Según detallaron nuestros informantes, solo se ha modificado la redacción del documento en algunos aspectos, pero no los temas de fondo.



Sin embargo, la revisión continuará hoy, desde las 9 de la mañana, y luego se acordarán las conclusiones y recomendaciones.(Peru21)