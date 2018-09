En sesión reservada, la comisión Lava Jato –que investiga las presuntas coimas recibidas por ex funcionarios peruanos de parte de empresas brasileñas– debatió ayer los informes finales correspondientes a las irregularidades en los proyectos Línea Amarilla, Rutas de Lima y Línea 1 del Metro.Este último, construido en el segundo gobierno de Alan García y por el que Odebrecht pagó US$8 millones en coimas, fue el centro de la atención, pues el documento recomendaba acusarlo constitucionalmente y por delitos.Según fuentes de Perú21, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, junto a sus colegas Karina Beteta, de Fuerza Popular (FP), y Mauricio Mulder (Apra) votaron a favor de que García no sea acusado.Los legisladores Gilbert Violeta (PpK) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) estuvieron en contra de esa posición. Humberto Morales (FA) se abstuvo.De acuerdo a los informantes de este diario, durante la sesión, el congresista Violeta pidió que el ex mandatario sea investigado por asociación ilícita para delinquir, pero el pedido fue desestimado.En tanto, García Belaunde solicitó que sea por enriquecimiento ilícito y colusión, pero tampoco se aprobó.(Peru21)