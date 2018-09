La arquitecta Ynés Béjar Barriga, ex asesora del alcalde de la municipalidad provincial de Puno, al promediar a las 11:05 minutos de la mañana de ayer, salió de la carceleta del Poder Judicial de Puno, e inmediatamente fue trasladada con dirección al establecimiento de mujeres de Lampa.Al promediar la 1:40 de la tarde de ayer, la acusada de presunta mal uso de 100 mil soles de dinero donado por la empresa Backus para la festividad Virgen de la Candelaria 2015. Fue ingresada al penal donde permanecerá, mientras duren las investigaciones. Como se sabe, ella fue capturada el último sábado por inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez del Callao en Lima.Cuando era trasladada, no respondió a ninguna pregunta de los hombres de prensa, y sólo dijo que se aclarará todo. En el mismo proceso, está involucrado, el alcalde Iván Flores, así como el exgerente municipal Edgar Centeno, quienes se encuentran también con investigaciones.Por su parte, el alcalde de Puno, Iván Flores Quispe, en breve entrevista a la prensa, no quiso entrar en detalles, sobre el proceso, pero adelantó que las imputaciones que les han hecho en su contra, son falas.“Es el Poder Judicial quien tiene que pronunciarse, cada uno de los imputados tenemos nuestra defensa; nosotros hemos demostrado que las imputaciones en mi contra eran falsas, yo firmé convenio que era aprobado por el consejo municipal y todo eso está siendo valorado por las instancias pertinentes” dijo.