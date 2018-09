Alrededor de 500 trabajadores administrativos de la UNA Puno, con una marcha por las principales arterias de la ciudad lacustre, exigieron el cumplimiento del pliego de reclamos que hicieron llegar al ejecutivo en el mes de marzo del año en curso, el mismo que debió de trabajarse en una mesa de diálogo y no se cumplió, peor aún no están considerados en el presupuesto del año 2019, afectando directamente a los trabajadores del sector público.Joel Fredy Pari Arcaya, secretario general del sindicato unitario de trabajadores administrativos de la UNA Puno, manifestó que a nivel nacional más de 900 mil trabajadores estatales ingresaron en un paro preventivo de 72 horas.“Si en estos 20 días el congreso de la república no solucionan nuestros problemas de aumento de salarios entraremos a una huelga nacional indefinida a fines del presente mes”, dijo Pari Arcaya, al tiempo de señalar que un trabajador ingresa a la administración pública con 950 soles.Aseguró que la regulación del incremento de sueldos está a cargo de la presidencia del consejo de ministros, quien debe convocar al ministro de trabajo y el ministro de economía para las acciones correspondientes.