Puno: En aniversario del barrio Huáscar pobladores reafirman que no cederán espacio de institución educativa

Publicado el dia miércoles 05 de septiembre del 2018 a las 13:05

Hoy el barrio Huáscar, de la ciudad de Puno, cumple su quincuagésimo primer aniversario, el presidente barrial Antoni Carcausto, en fecha especial, dijo que los vecinos embanderaron sus calles, además disfrutarán de una confraternidad vecinal con preparación de alimentos.



Sobre la proyección de obras en la gestión de Iván Flores, dijo que no se sienten identificados. Recordó la ejecución de la calle Rómulo Díaz Dianderas el mismo que se demoró más de un año para su inauguración. Además, calificó de haber “cercenado”, el parque Micaela Bastidas.



Además, considera que muchas obras no han tenido una proyección ambientalista, debido a que solo se han preocupado de pistas y veredas, mas no se ha tenido un diseño con áreas verdes.



Por último, sobre el terreno de la Institución educativa Huáscar afirmó que harán frente a los intereses de un invasor que consiguió la legalidad. “No puede un personaje inescrupuloso tomar terrenos que no les corresponde” dijo enérgico.