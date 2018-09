Puno: Candidatos deben priorizar también proyectos ambientales refieren pobladores

Publicado el dia miércoles 05 de septiembre del 2018 a las 13:07

El tema de medio ambiente preocupa a la población en general. Es así, que pobladores piden a los candidatos, tener propuestas firmes para trabajar el particular. Por ejemplo, no se han escuchado propuestas sobre cuencas afluentes al Lago Titicaca, pozos de agua, la basura, minería ilegal e informal, aguas servidas.



Un poblador, pidió que la Municipalidad de Puno vea la contaminación de aguas servidas de Yanamayo. “La zona está contaminada. Hay desemboque de aguas residuales” manifestó.



Desde Azángaro, Hermógenes, dijo que los candidatos al gobierno regional no mencionan sobre contaminación de las cuencas. “La contaminación del Lago Titicaca no es prioridad parece de los postulantes. Más hablan de infraestructura” señaló.



Además, manifiestan que el PELT, debe reorientar sus políticas de trabajo, ya que el personal nombrado y contratado se aboca a proyectos que ejecuta la misma Dirección Regional Agraria,

Por su parte David Casa, presidente de la Mesa de Trabajo de Camélidos Sudamericanos, señaló que es necesario, que los candidatos aborden el tema de la contaminación de pastizales y cuencas, generadas por la minería ilegal e informal.