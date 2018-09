Para la defensa legal de Walter Aduviri Calisaya, no hay opción para que la sentencia de casación sea contraria a sus intereses, por lo que creen que se anulará el auto que confirmó su sentencia en apelación.El abogado Martin Ticona, afirmó que tiene argumentos consistentes que absolverán al candidato de Mi Región en la Corte Suprema Penal. “Hasta el momento se tiene de bien concedido el recurso de casación. La sentencia de la Corte de Puno tiene vicios” señaló.El documento que envió el Jurado Nacional de Elecciones a la Corte Suprema Penal, pidiendo la situación legal de Walter Aduviri, podría definirse entre hoy o mañana, según Martín Ticona. En tanto está confiado de que se programe una audiencia en menos de dos semanas.Analistas políticos manifiestan que en el caso de que la sentencia de casación confirme el auto de apelación, Aduviri estaría fuera de carrera política, mientras tanto sería Agustín Luque Chaiña, postulante a vicegobernador, el sucesor del ex dirigente aymara.En tanto, Martin Ticona está confiado de que la sentencia será favorable. “El candidato a vice gobernador cumple su rol, es una persona preparada, para asumir lo que tiene asumir, pero quien va a gobernar es Walter Aduviri” recalcó.Por otro lado, Martin Ticona, también candidato a la Municipalidad de Puno, rechazó el inicio de guerra sucia en su contra, después de que se observe presuntas portadas en redes sociales, involucrándolo con el actual alcalde Ivan Flores. “Nunca he visitado la Municipalidad, desde el 2014” dijo.En tanto, al insistirle de la labor de fiscalización contra el actual alcalde, caso de llegar al sillón municipal, manifestó que hará seguimiento sobre los donativos de Backus, el presupuesto para la adquisición de una draga a responsabilidad de EMSA Puno.