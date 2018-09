Puno: Padres de familia no están de acuerdo con reinicio de huelga de docentes

Publicado el dia jueves 06 de septiembre del 2018 a las 12:31

Sobre el reinicio de la huelga indefinida por el SUTER Cusco, el 17 de setiembre, y la discrepancia del dirigente Tito Rojas quien dio a entender que este año no acatarán la medida de protesta; la población de la región de Puno, dio a conocer su punto de vista. Muchos mostraron su desacuerdo con la huelga, por el contrario, pidieron mayor desempeño profesional mientras que otros debatieron sobre las “facciones” del SUTE.



Waldo Quilla desde Putina, al igual que Leoncio Mamani, manifestó, que se está manejando políticamente una huelga, a beneficio de diferentes facciones del SUTE.



Mientras que otros encararon al profesor Alfredo Velásquez, de no contar bases en la región de Puno, y respecto de Mesa Tika, lo acusaron de dividir al magisterio.



Una maestra contratada dijo no estar de acuerdo con una huelga ya que se afecta la estabilidad de los estudiantes. Además algunos dirigentes utilizan al magisterio para fines personales.

Mientras que un padre de familia se mostró en desacuerdo respecto a una huelga. “Nuestros hijos ingresarán al último trimestre, sería perder el año”, señaló.



El comentario que más resalta de este vox pop es Diego García, estudiante de la Unidad San Carlos, a quien sugirió a los docentes, exigir sus derechos, pero también cumplir sus deberes. Ya que en su experiencia de estudiante califica de muy buenos maestros a quienes tienen didáctica y de pésimos quienes van a clases a improvisar.