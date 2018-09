Puno: Trabajadores administrativos de la UNA Puno nuevamente se movilizaron

Publicado el dia viernes 07 de septiembre del 2018 a las 07:39

Los trabajadores administrativos de la UNA Puno, en su tercer día del paro preventivo de 72 horas nuevamente se movilizaron por las principales arterias de la ciudad lacustre, exigiendo el incremento de sus remuneraciones a pesar de no haber sido considerados en el presupuesto del 2019.



Joel Fredy Pari Arcaya, secretario general del sindicato unitario de trabajadores administrativos de la UNA Puno, reiteró que el ejecutivo está haciendo oídos sordos a sus pedidos, peor aún el congreso de la república ayer se habrían negado a dialogar con la dirigencia nacional.



Aseguró que si el gobierno no se sensibiliza y no quiere una mesa de diálogo hasta el 18 de setiembre, en los posteriores días ingresaran a una huelga nacional indefinida.



Enfatizó que sus sueldos están congelados hace más de 10 años, también solicitan el incremento del incentivo único de 100 soles lo que no alcanza para la canasta familiar.