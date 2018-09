Puno: Jóvenes de la región esperan a candidatos que aborden temas como seguridad y empleo

Publicado el dia viernes 07 de septiembre del 2018 a las 12:45

Brayan Mamani Aracayo, presidente de Jóvenes Por Juliaca, lamentó que los candidatos que postulan a la alcaldía de San Román no tienen propuestas que estén orientados a los jóvenes. “Hemos ido a conversar con diferentes candidatos, para exigir propuestas en materia juventud” manifestó.



Resaltó que los candidatos deberían comentar sobre desempleo, delincuencia, alcoholismo, actividades recreativas, trata de personas, deporte, educación, cultura, tecnología, starup, etc etc etc.



De acuerdo a la información recibida del Consejo Nacional de la Juventud, hay más de 300 mil jóvenes en la región, por ello alega que deben entrar en agenda propuestas de desarrollo en política joven.



Sobre el empleo manifestó que 3 de cada 10 jóvenes trabajan mientras que hay una alta tasa de desempleo “6 millones de jóvenes, son considerados como NINI, es decir ni trabajan ni estudian” señaló.



Por su parte Edwin Llano, representante del Consejo Distrital de la Juventud de Pilcuyo, manifestó que hay dejadez de las autoridades, en cuanto a los jóvenes. Inclusive no destinan presupuestos significativos para ejecutar las políticas públicas

André de Jesús, vicepresidente del Consejo Provincial de la Juventud, señaló que en el evento programado para hoy en la noche denominado “Pregunta Joven” se han invitado a candidatos a alcaldía y regidores. En la actividad exigirán propuestas.