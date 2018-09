Presupuesto en regiones estará disponible a partir del 1 de enero

Publicado el dia sábado 08 de septiembre del 2018 a las 07:31

El presupuesto 2019 para gobiernos regionales y locales estará disponible, en muchos casos, a partir del 1 de enero, y ya no a mitad de año como en épocas anteriores, informó el ministro de Economía, Carlos OIiva.



"Eso acelerará la ejecución en los primeros meses y no hacia final del año como ha venido sucediendo. Si pasamos en junio, el dinero llega en julio, y se estaría dejando cinco meses para ejecutar", dijo en TV Perú.



Tras remarcar que se trata de un presupuesto más descentralizado, señaló que con esta disposición se busca que el gasto tenga lugar a lo largo del año y no que el apuro lleve a ejecutar el 21% en diciembre.



Adicionalmente, subrayó que se está diseñando una política con el Consejo de Ministros a fin de dar asistencia técnica a las autoridades que asumirán funciones tras las Elecciones 2018.



"Y en enero equipos técnicos irán a las regiones y provincias para colaborar con ellos en la capacitación sobre ejecución de gasto y manejo del sistema administrativo", añadió el ministro.(Andina)