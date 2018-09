El pasado jueves, cerca de las 9:30 a.m., los cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos se reunieron nuevamente y tuvieron el encuentro más tenso desde que hace mes y medio Pedro Chávarry está al frente del Ministerio Público.Una vez más, según fuentes consultadas por Perú21, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos intentaron persuadir a Chávarry de dar un paso al costado ante la falta de apoyo que tiene hasta en su propia institución. Pero este se negó a hacerlo.Lo de la sesión también fue confirmado por el fiscal supremo Tomás Gálvez en diálogo con este diario, aunque evitó dar detalles de lo sucedido.Pero la cita tuvo un matiz diferente a la primera reunión, cuando –a inicios de agosto– Sánchez y Ávalos pusieron a discusión la salida de la máxima autoridad del Ministerio Público tras confirmarse que había mentido sobre sus encuentros con el suspendido juez César Hinostroza y periodistas en casa del detenido empresario Antonio Camayo.Esta vez, Chávarry no especuló y, según conoció este diario, responsabilizó a su colega Sánchez, su antecesor en el cargo, de la inestable situación que atraviesa su gestión.El fiscal de la Nación está convencido de que los pedidos de dimisión que surgen desde distintas instancias son parte de una campaña orquestada para deslegitimarlo.El último hecho que considera un ataque es el informe de la fiscal Sandra Castro, que lo sindica como miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y que fue anexada por Sánchez en su denuncia constitucional contra Hinostroza.En la reunión de fiscales supremos, de acuerdo con las fuentes, Tomás Gálvez se puso del lado de Chávarry –como lo ha venido haciendo– y refutó la propuesta de sus colegas.Propuso, en todo caso, que toda la Junta renuncie de plano y no solo los tres integrantes cuestionados, incluido Víctor Rodríguez Monteza. Chávarry coincidió con ello.(Peru21)