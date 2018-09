En el Perú todos descalifican y niegan al otro. Mientras esto continúe, no prosperaremos. Considera que las discusiones sobre el referéndum respecto a fechas o puntos son laterales; se debería comenzar a debatir de inmediato.¿En los próximos meses la inestabilidad política e institucional aumentará?Depende de cómo actúen todos los actores políticos. En un escenario podemos ir a una confrontación mayor. Esta se ha mantenido en el rango de la Constitución.Pero vivimos una estridencia. Esto es un ring de box, continuará hasta diciembre…En este momento todos están en una dinámica. Más que discutir la reforma judicial y política, se discute sobre si fue o no, si se dijo o no se dijo. No se abordan los temas sustantivos. Más evidente no puede haber sido la crisis de corrupción en el Poder Judicial (PJ).¿Qué podría hacer cambiar esto?Que la sociedad se plantee entrar en el debate político sobre las reformas planteadas. La judicial presentada por el presidente está razonablemente bien planteada por la comisión Wagner. Atrás tiene el trabajo de la Ceriajus de hace 20 años y el Acuerdo Nacional por la Justicia lo actualizó. Hay una base suficiente para comenzar a debatir. Las reformas políticas no han sido suficientemente elaboradas. Pero la función del Congreso es presentar o debatir propuestas alternativas y asumir el riesgo de votar la reforma. Sin embargo, estamos discutiendo la parte muy preliminar de la situación, tratando de invalidar al otro actor. Todos son el otro actor para cada uno. Cuando la señora Fujimori sale a declarar: yo me reuní con el presidente, está tratando de afectar la imagen de este.¿Conversar es malo?En absoluto. Por el contrario, el trabajo de los políticos en parte es hablar. Pero ella hace pública una reunión que aparentemente fue pactada como reservada…A Keiko Fujimori le hicieron una pregunta. Meses atrás también le preguntaron a Vizcarra por las reuniones y él dijo que no…Luego viene el otro y dice que también se reunió. Lo que quieren mostrar es un presidente que ha mentido. La señora concluye que si se quiere sacar al fiscal Chávarry porque mintió, entonces hay que sacar al presidente. Y a la inversa, hay sectores que dicen ‘cierren el Congreso’. Estamos tratando de mellar, limitar, a los otros actores.Tendría que venir el Espíritu Santo para acabar con esto…Debería haber una presencia más importante de la sociedad en el debate político nacional. Hay facultades de Derecho, de Ciencias Políticas, escuelas de gobernabilidad, universidades que podrían estar propiciando la discusión que a la vez debería estarse dando en el Congreso.¿Ve esta actividad?Muy pequeña. No la veo.El presidente Vizcarra ha dado un viraje hacia el populismo como le dijeron, hacia la izquierda, en su discurso de asunción de mando enfatizó ‘basta de odios’.A partir de una crisis de corrupción judicial, el presidente le propone una serie de reformas al Congreso, pero les dice ‘no las vas a hacer tú’, sino una asamblea más grande que es el referéndum y le pide al Congreso que lo convoque. Cambió el escenario.El presidente no puede pedir un referéndum…Que tramite un referéndum, tiene iniciativa para pedirle al Congreso que lo haga.Pero Vizcarra ha cambiado…Es evidente que no es el Vizcarra de la luna de miel con el fujimorismo.¿Qué lo hizo cambiar?Él lo ha dicho, tuvo una evaluación de la lideresa de Fuerza Popular de las dos reuniones sostenidas, que eran reservadas, y que lo llevó a tomar la decisión que ha tomado. No hay nada oculto sobre esto. Vizcarra sintió que Keiko pedía una suerte de cogobierno o de consulta previa frente a decisiones importantes.¿Tenemos un presidente frágil, con una bancada precaria y debilitada?La situación es más o menos la misma que con PPK. Un gobierno frágil que cada vez que interpelaba a la sociedad con causas que esta quería, se convertía en un gobierno fuerte. Y a la inversa, el Congreso tiene una mayoría potente, que cada vez que quiere hacer lo que desde su intimidad le nace, encuentra resistencias dentro de la sociedad, no dialoga.¿En qué se basa?En un dato concreto: 90% desaprueba al Congreso.El Congreso no tiene popularidad…Pero en esta confrontación es parte de la realidad. Todos los regímenes gobiernan con las encuestas también. Hay tres congresistas que deberían estar ante el juez. Muchos que mintieron sobre sus estudios y su formación. La lista es grande. Hay muestras evidentes para leer lo que ha estado pensando la sociedad.El ex congresista Benicio Ríos (APP) ya salió…Ha estado cobijado por ese Congreso. Los hechos se han acumulado en un hartazgo de la sociedad. FP dice que hay una campaña orquestada para desprestigiar al Congreso. Puede ser, como otras. Pero el dato es ese.¿El ‘anti’ gobierna?No. El ‘anti’ está en todos, existe el anticaviar. Estamos en la fase muy preliminar del debate político, hablando de la anulación del otro. Solo se resuelve terminando con la anulación del otro sea porque es fujimorista, aprista, izquierdista, caviar, belaundista.¿Las relaciones entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra están rotas?Aparentemente sí. Si quieren estar a la altura de la situación, tendrán que encontrar salidas al problema que tenemos delante. Salvo que quieran seguir en esta política de ninguneo del otro. El presidente y todos los políticos deben dialogar con todos los actores.Juristas consideraron que las propuestas de reforma política del Ejecutivo son un mamarracho.El Congreso debería mejorarlas.¿Con el plazo dado por el Ejecutivo: diciembre?No hay razón para que una reforma de cuatro puntos medulares no esté formulada para diciembre. En 2005, Domingo García Belaunde trabajó una reforma constitucional en dos meses.La bicameralidad tiene sus bemoles, cambiar los distritos electorales…Pero no estamos discutiendo sobre eso y deberíamos.¿No cree que el plazo de diciembre puesto por el Ejecutivo es lo que ha enervado?Discutamos lo sustantivo, no el plazo.¿Se deja de lado el plazo de diciembre?No veo la razón por la cual no pueda votarse en diciembre. Debieron comenzar al día siguiente del envío. Que comiencen a discutir. Todo está más o menos elaborado. El gobierno tiene una razón poderosa. En diciembre es la segunda vuelta de los gobiernos regionales y se abarataría la consulta…No todos tendrán segunda vuelta…Creo que habrá en muchos, pero lo sustantivo es discutir ya las reformas.¿Por qué no lograr consenso de 2/3 del Congreso? El ahorro sería total y menos enervamiento.Lo que enerva es otra cosa, no quieren discutir las reformas. Si no, lo estuvieran haciendo ya. Solo se habla si el plazo, si uno dijo, etc. En bicameralidad hay muchas opciones, yo tengo la mía. No reelección de congresistas no es una propuesta que me guste. Requerimos fortalecer los partidos.¿En tres meses se puede…?Le acabo de decir que en dos meses se hizo una reforma constitucional. También es lateral si se hace por dos tercios, discutamos ya. El CNM se disolvió a presión, no se puede destituir a jueces…Recién el PJ presenta la propuesta, hay otras cosas que también ve el Congreso…Pero con las que interesan a la población no tiene celeridad. Nadie pide que se haga en un día, pero no perderse en si Vizcarra estuvo o no en dos o tres reuniones, el plazo…Es inevitable…Ante una crisis semejante: el PJ y Fiscalía con corrupción y un Parlamento distante, no cree que esto es urgente.¿La bicameralidad, las cuotas femeninas solucionarán el problema de la corrupción en el Perú?No tiene nada que ver; para la corrupción hay medidas contra esta. Para construir mejor política necesitamos mejores instituciones, tienen nexo. Keiko Fujimori considera urgente la reconstrucción, la seguridad versus a las reformas políticas. Para mí es un error, no es una disyuntiva.Lo que reformarán las cuatro propuestas de reformas políticas es bien pobre, ¿no?Se requiere una reforma política. Veamos si los cuatro proyectos del Ejecutivo son sustantivos y están bien planteados. Creo que debería incluirse el requisito de firmas para inscribir un partido.Pero el Ejecutivo ha sido tajante y contrario a lo que llamó ‘una lista de lavandería’.¿Y el Congreso no tiene autonomía para incluir otras reformas?Es más tiempo.Empecemos a discutir. Con cuatro propuestas, el presidente abrió un espacio de discusión, debatámoslas y agreguemos lo adicional. El 90% de la gente está a favor de la bicameralidad; es un paquete, además. El tema de fondo es que los congresistas no quieren discutir la reelección.¿La recolección de firmas es para movilizar a la gente? 2.5 millones de firmas es enorme…Esperemos. Es parte de la lucha política. También ver si la ola baja y no discutimos nada.¿El cierre del Congreso es una alternativa viable para usted?Constitucionalmente solo hay una manera: que caigan dos gabinetes, el presidente puede convocar elecciones. El Congreso tendría que cometer suicidio. En este momento lo principal es el debate político. Hoy no parece estar en el orden del día.¿Y una Asamblea Constituyente, como planteó Humala?Eso supondría que haya muchos más actores comprometidos en realizar una Asamblea Constituyente. No es disyuntivo con que Vizcarra termine su periodo. En este momento no veo la posibilidad. Si los problemas se acumulan y son más actores que lo plantean, es más factible.¿Los fujimoristas quieren vacar a Vizcarra?Habrá que preguntarles. No los veo con fuerza para hacerlo. ¿Con el 90% de desaprobación?¿El fiscal de la Nación debe renunciar?Sí, la Fiscalía está enfrentada y el fiscal está en serios problemas. La presión es cada vez más grande. Debería poner por delante a su institución. Pablo Sánchez tampoco es garantía, creo que deberíamos pasar a otra generación…¿Pero a quién pone, si no hay CNM?El Congreso tiene que hacer su trabajo. Podrá salir del rechazo enorme que tiene.¿No se debe esperar a que finalice la acusación constitucional?Que lo haga, lo importante es que tengamos una Fiscalía imparcial; si lo ratifican, que asuma sus responsabilidades. Ya veremos qué asume la sociedad. Es parte de la lucha política. La posición del fiscal Chávarry es insostenible, tiene un alto rechazo. Hinostroza le hizo la campaña para su elección…Pero si son cinco fiscales y había un acuerdo para que Chávarry asumiera hace tres años.Qué tiene que ver Hinostroza con la Fiscalía, ese es el origen del desprestigio…El fiscal Sánchez contrató a una empresa…Tampoco está bien, pero no conozco el detalle. No defiendo a Sánchez. Pero quien lo apoya es Hinostroza, que ahora tiene serias acusaciones de corrupción.¿No se sabía antes? ¿Con esa lógica el vocal supremo César San Martín debería renunciar?Sin duda, él ha cometido una falta. Es muy grave lo que hizo. Creo que no son comparables, hay que ver la naturaleza de la falta. Si hubiera actuado como César San Martín, yo me iría.¿Detrás de las críticas a Chávarry no está frustrar la investigación de Lava Jato?Es una investigación grande e importante. Toca a las empresas más grandes del país y a la clase política. Hay gente que está complicada y que busca pescar a río revuelto.¿Chávarry ha impulsado esta investigación que estuvo parada?Ha tomado tres decisiones que van en la dirección correcta.El fiscal Chávarry apunta al presidente con la investigación de Chinchero. ¿Es una persecución?Es parte de sus competencias. Las ejecuta en un mal momento, se presta a todo tipo de interpretación. Los aludidos deben presentar sus descargos, que se haga un proceso imparcial y justo. Ese es el problema. La Fiscalía no parece poder garantizar eso.“SITUACIÓN DE PPK ES COMPLICADA”¿Revocarán el indulto a Fujimori?Siempre estuve por el indulto humanitario (médico). El juez debe determinar si se cumplió con las condiciones. Yo renuncié al gobierno de PPK porque pensé que ni era la forma ni el momento. Nadie le iba a creer que era humanitario, salía de una vacancia. Por eso está ante el juez.¿Ollanta Humala está seriamente comprometido con el dinero recibido de Odebrecht?Hay muchas evidencias de que eso ha ocurrido. Pero que la justicia decida.¿Se debe informar sobre el sueldo del asesor argentino Maximiliano Aguiar?A mí no me parece importante. Es fácil saberlo, pregúntele al BID. Me parece irrelevante.¿Usted asesora al gobierno?¡Falso! No me he reunido con nadie. De vez en cuando visito a PPK. Su situación es complicada; por eso lo visito.¿El premier Villanueva está trabajando bien?Es evidente que estaba más cómodo cuando la relación de este gobierno y el fujimorismo era más fluida. Ahora no tiene la misma plasticidad. Pero Vizcarra lo evalúa. Él es coordinador y vocero del gobierno. Debe reunirse con PpK y todas las bancadas.DATOS- Jorge Nieto, analista y consultor político, es bachiller en Sociología por la Universidad Católica del Perú, magíster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y doctor en Ciencias Sociales.- En julio de 2016, integró el gabinete de Fernando Zavala como ministro de Cultura.- En diciembre de 2016, asumió el Ministerio de Defensa y, en febrero de 2017, dirigió el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) que atendió El Niño costero.Perú 21.