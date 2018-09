Luego de realizar una visita en el distrito de Capazo, el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Edson Pizarro, manifestó que demandaron a la población de esta zona, a no ceder sus predios mediante la venta a la región Tacna.Según indicó, existiría interés por la región vecina por apropiarse terrenos puneños, en el afán de llevar adelante el proyecto Vila Vilani II, para lo cual habrían iniciado un acercamiento con la población de la zona de Capazo. “Están en intentos pero aún no hay nada concreto por eso se le ha pedido a la población no ceder terrenos a favor de este proyecto”, dijo.Esta exhortación se daría para evitar conflictos posteriores como el que sucedió con el caso de Pasto Grande cuando el entonces gobernador Regional de Moquegua, Martin Vizcarra adquirió los predios de algunos pobladores. Por ello, anunció que exigirán la intervención de la Dirección Regional de Formalización y Titulación para continuar la titulación de predios.