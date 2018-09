Zimbabue declaró hoy la emergencia sanitaria por un brote de cólera en su capital, Harare, después de la muerte de 20 personas y el contagio de otras 2.000 como consecuencia de la ingesta de agua contaminada, informó el ministro de Salud de este país, Obadiah Moyo."No queremos más muertes, hemos declarado la alerta para contener el cólera, la fiebre tifoidea y todo lo que está sucediendo", manifestó hoy Moyo a los medios después de visitar uno de los hospitales que están tratando a pacientes en la capital.El brote comenzó en los suburbios de Glen View y Budiriro, donde según funcionarios del Concejo Municipal de Harare, la fuga en una tubería de alcantarilla estaría contaminando el agua de los pozos comunitarios que abastecen a los vecinos.Harare, al igual que muchos pueblos y ciudades del país, no consta de la suficiente agua potable, lo que obliga a los residentes a usar agua de pozos no protegidos.La venta de carne y de pescado en las áreas afectadas ha sido prohibida, según las autoridades, y algunos colegios han suspendido sus clases para evitar más contagios, de acuerdo con el periódico local The Chronicle.(Peru21)