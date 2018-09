Martín Vizcarra: "El 2021 estaré entregando la banda presidencial al sucesor"

El presidente Martín Vizcarra descartó esta noche cualquier intención de postular a una posible reelección. Precisó que es "absolutamente consciente" de la temporalidad de su cargo e indicó que el 2021 hará entrega de la banda presidencial a su sucesor.



"Somos absolutamente conscientes que la responsabilidad del cargo es temporal, o sea, de acá a tres años, porque, tengan la seguridad, el 28 de julio del año 2021 estoy entregando la banda presidencial al sucesor", sostuvo en una entrevista al periodista Camilo Egaña, de CNN.



"De todas maneras, porque ya están elaborando y perdiendo tiempo en el Congreso, sacando normas para evitar eso. No voy a postular el año 2021", remarcó.



Asimismo, el mandatario dijo que "no confía en el Poder Judicial" y dijo que corregir las instituciones es "una necesidad del país", al enfatizar que la población "quiere sacar a los deshonestos".



"No solamente debemos hacerlo, es una necesidad hacerlo para lograr el progreso de todos los peruanos. Ello no va a ser sostenible si no luchamos contra la corrupción y fortalecemos las instituciones. El Poder Judicial, que goza de gran desprestigio, tiene que cambiar", manifestó Martín Vizcarra.(Peru21)