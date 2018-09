El presidente Martín Vizcarra dijo hoy que no descarta tomar ninguna medida para cumplir el objetivo de su gobierno de impulsar reformas y luchar contra la corrupción, entre la cuales se encuentra plantear al Congreso una cuestión de confianza.“Hemos dicho que no descartamos ninguna medida para lograr el objetivo de luchar y destruir la corrupción que tanto daño ha hecho al Perú, pero que ahora estamos decididos a combatirla”, manifestó en una entrevista concedida a CNN en español.En ese marco, aseguró que usará “todos los mecanismos para cumplir nuestros compromisos” y añadió que cualquier decisión será tomada respetando la ley y la Constitución.Entre dichos mecanismos, mencionó, “está establecida la cuestión de confianza, que si no se la da se permite el cierre del Congreso”.El presidente Vizcarra planteó la convocatoria a un referéndum para que la población se pronuncie sobre las reformas del Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección de los congresistas y el financiamiento de los partidos políticos.Dichas propuestas deben ser aprobadas por el Congreso, actualmente dominado por la mayoría fujimorista, el cual no ha mostrado mayor convicción de la necesidad de realizar ese referéndum este año, a más tardar en diciembre, como lo plantea el gobierno.Ante ello, Vizcarra dijo que, en caso no encontrar apoyo del Congreso al referéndum, el gobierno iniciará la recolección de firmas para convocar al referéndum, tal como lo permite la Constitución.(Andina)