¡Sorprendente! Luego de que el sector salud afirmará que los micronutrientes o chispitas combaten la anemia y desnutrición en niños, y que por cierto muchos niños y niñas con este mal consumieron los micronutrientes, desde julio del año en curso los miembros directivos del Ministerio de Salud, determinaron que según estudio los micronutrientes no ayuda a los menores en la recuperación de la anemia, refirió el director de la DIRESA Puno.El titular de la Dirección Regional de Salud de Puno, Jorge Enrique Sotomayor Perales, confirmó que los micronutrientes no es una fortaleza por lo tanto lo están dejando de lado debido a que no ayudaría en nada en la recuperación de un niño con anemia.Explicó que actualmente están trabajando con la distribución de sulfato ferroso, lo que se espera sea un producto que aporte en la recuperación de los niños con casos de anemia y desnutrición crónica.Al ser consultado si aún se tiene en stock los micronutrientes, el titular de la DIRESA, respondió que hay en los establecimientos pueden ser distribuidos sin ningún problema.En otro momento, aseguró que en un 4% se disminuyó la anemia en la región de Puno, lo que consideran una información bastante alentadora debido a que el año pasado se tuvo el 75.9%, sin embargo esperan que a diciembre se baje en un 8 a 10%.