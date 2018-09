Puno: Congresistas mañana debatirán el proyecto de provincialización de Ácora

Publicado el dia martes 11 de septiembre del 2018 a las 12:40

Mañana en la Comisión de Descentralización del Congreso de La República, se sustentará el Proyecto de Ley 2469-2017-CR “Proyecto de Ley que Declara de Interés Público y Carácter Prioritario de la Creación de la Provincia de Acora en el departamento de Puno.



En sustentación a ello, estarán viajando representantes de la Municipalidad de Acora, líderes sociales, quienes estarán siendo acompañados por el congresista Moisés Mamani.



Cabe resaltar, que el ex alcalde del Centro Poblado de Pasto Grande, argumentó que en el proyecto, los centros poblados de Aruntaya y Pasto Grande quedarían en manos de la Región Moquegua. exhortando a las autoridades competentes, analizar bien la situación.



Al respecto, el alcalde distrital, Félix Mario Catacora Chura, acusó a la ex autoridad, de estar actuando políticamente a favor de Moquegua. Intentando perjudicar los intereses del distrito. “Arnaldo Flores, no puede generar suspicacias, ha sido declarada persona no grata. Ha vendido sus terrenos a Moquegua” señaló.



Sobre el proyecto de provincialización no quiso hablar mucho, solo atinó a decir que la propuesta está siendo vista por el congresista Moisés Mamani y el mismo Congreso. Además, nos dio a entender que no se perderá extensiones de terreno.



Milton Pariapaza, dirigente, manifestó que tiene conocimiento que el proyecto de provincialización que se manejó desde la Subgerencia Regional de Demarcación Territorial comprende los terrenos de Aruntaya, Pasto Grande y Cacachara. “Sería descabellada, la idea de perder los terrenos” resaltó.