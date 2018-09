En una conferencia Alto a la Criminalización de la Protesta Social y a la Impunidad Corporativa en el Perú, fue invitado Pablo Aduviri Choquecota, padre de Walter Aduviri; en su discurso pidió que se libere del proceso a su hijo.Manifestó que el proceso judicial, después del aymarazo, ha generado preocupación a la familia Aduviri Calisaya. En tanto, dijo desconocer el paradero de su hijo, pero recibe llamadas. “Me preocupa por la salud de mi hijo” refirió.La actividad convocada por la institución Derechos Humanos y Medio Ambiente, llamó la atención a los hombres de prensa, quienes cuestionaron que se estaría politizando el espacio. El representante de la institución, Willian Rodrigo Lauracio Apaza, descartó que sea un tema político.Manifestó que su objetivo es presentar documentos a la Corte Suprema Penal, días antes de la audiencia de casación sobre el ex dirigente aymara programado para este 17 de setiembre.“Derechos Humanos no tiene un matiz político” dijo, y resaltó que buscan exhortar al Estado Peruano para que no se siente precedentes negativos para la defensa de derecho colectivos, caso de los pueblos originarios.