Puno: Especialistas sugieren que DIRESA y Redes mejoren estrategias sobre beneficios de micronutrientes

Publicado el dia miércoles 12 de septiembre del 2018 a las 12:44

Después de las declaraciones vertidas por los representantes del sector salud en Puno, sobre la finalidad del consumo de los micronutrientes ante los altos índices de anemia y desnutrición, los pobladores de Puno dieron a conocer algunos alcances.



Cabe recordar que el titular de la Dirección Regional de Salud de Puno, Jorge Enrique Sotomayor Perales, afirmó que los micronutrientes o chispitas no ayudan a los menores en la recuperación de la anemia.



En tanto, Pier Alvarez Asencio, coordinador Regional del Programa Articulado nutricional de la DIRESA Puno, declaró que las chispitas nutricionales previenen la anemia, esto antes de la enfermedad y no son un tratamiento que combate la enfermedad.



La población de la región dio a conocer algunos alcances, sobre la distribución de chispitas nutricionales. Desde Pichacani, una madre de familia señaló que cuando fue al centro de salud, para que su hijo sea atendido por la hemoglobina baja; le indicaron que debe consumir las “chispitas”.



Se mostró contrariada, ya que con las declaraciones de los representantes de la DIRESA, dijo: “Por qué me recomiendan darle a mi hijo micronutrientes, si ya tiene anemia, si los doctores dicen que solo previene”, resaltó, al tiempo de precisar que cuando le da el producto le genera estreñimiento.



María Apaza, desde Jayllihuaya, también refirió que su menor hijo al consumir elproducto le da diarrea. “La verdad no lo consumimos, tiene sabor desagradable, les causa nauseas a los niños” dijo, por ello sugirió que se debe hacer un análisis sobre el consumo.



Mientras que Yolanda Colque, desde el barrio José Antonio Encinas de Puno, resaltó que el producto sirve para prevenir la anemia, y se mostró molesta con las declaraciones de las autoridades del sector salud de Puno. Por su parte Natalia Saldivar desde Mañazo, pidió al Colegio de Nutricionistas pronunciase sobre el particular.