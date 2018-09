¡El colmo!, en la víspera representantes del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno y la supuesta “Asociación Turística de Establecimientos de Esparcimiento Público de Puno”, está última integrado por administradores y propietarios de discotecas informales se reunieron por varias horas en uno de los ambientes de la comuna local.Magdalena Verano Rea, propietaria de uno de los establecimientos nocturnos en Puno, exigió que se les deje trabajar y no se les prive de generar recursos, lamentablemente piden mucho sin tomar en cuenta el daño que están generando a la juventud puneña. nosotros promovemos el turismo, dijo durante la reunión.Aseguró que la comuna local está favoreciendo a algunos establecimientos nocturnos, a pesar de que no contarían con la documentación en regla. Sin embargo a los propietarios que son en un número de 35 que conforman la asociación antes mencionados se les estaría poniendo varias trabas para su formalización.Por su parte, el representante de la comisaria de Puno, cuestionó a los propietarios de los establecimientos nocturnos a quienes les recordó que se están olvidando la parte humana, debido a que en todas las intervenciones que realizaron encontraron a menores de edad en completo estado de ebriedad.“Alguien de ustedes me podría responder y decir, sí yo quiero formalizar, pero también quiero cuidar la integridad física del joven que ingresó a mi local”, dijo enfáticamente.En tanto, el Gerente de Turismo y Desarrollo Económico, Edgar Arturo Mamani pandia, aseguró que están sujetos al cumplimiento de las normas conforme están establecidas en las ordenanzas municipales y la Ley marco de la licencia de funcionamiento de establecimientos.Frente al pedido de los propietarios para que se les dé un plazo de 60 días para su funcionamiento, enfatizó que no se puede incumplir la norma.Descartó que haya favoritismos, una clara muestra sería la intervención a los establecimientos del centro de la ciudad que funcionaban con normalidad pese a no contar con la documentación respectiva.