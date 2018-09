En la primera etapa de preparación para la transferencia de gestión, el contralor general de la República, Nelson Shack, informó que un 35 por ciento de 111 autoridades de los gobiernos regionales, provinciales y distritales de la región Puno han iniciado con actividades.Resumió que 39 autoridades han entregado un informe preliminar de rendición de cuentas y transferencia a la Contraloría; 72 autoridades entregaron información parcial o no han entregado. “Pueden ser pasibles de una sanción administrativa” mencionó.De las 13 provincias, refirió que 10 han cumplido en la etapa. Las municipalidades provinciales que no han presentado el informe es: Azángaro, Sandia y El Collao.Por ello manifiesta que se ha dispuesto desde la Contraloría actuar inmediatamente para que las gestiones faltantes puedan iniciar trámite. En el caso de que no lo hicieran refiere que se iniciarán acciones que determinen responsabilidades. Ello en sustento a la ley 30742.Respecto a la segunda entrega de información, sobre la transferencia, se tendrá acciones y conformarán comisiones de trabajo, después del 7 octubre, fecha donde se va a definir los resultados de autoridades electas.Quienes no entreguen información, los representantes de las oficinas de control provincial (OCI) dispondrán de profesionales para intervenir en el proceso de monitoreo.Cabe resaltar que la Contraloría General de la República en razón a la ley 30883, Ley de Emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene la facultad de incautar documentación administrativa de los gobiernos subnacionales (gobierno regional, municipalidad provincial y distrital) en el marco de acción de control, o proceso de transferencia de gestión.Mediante la ley 30742 vigente desde abril de este año, las oficinas de control Institucional, dependen directamente de la Contraloría General de La República, mas no de los gobiernos subnacionales.“La autoridad municipal no va a tener ninguna injerencia” manifestó. En tanto el contralor dijo que actualmente disponer con 3 mil profesionales. En tanto para el bicentenario se ha previsto la participación de profesionales menos de 7 mil 600.