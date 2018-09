Puno: En 34 centros poblados se realizaran elecciones municipales en octubre

Publicado el dia sábado 15 de septiembre del 2018 a las 06:59

Con la participación de la Sub Gerencia de Promoción y Participación Ciudadana y la asistencia técnica y material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizaran este viernes 21 de octubre las elecciones municipales en 34 centros poblados de los distritos de Acora, Plateria, Chucuito, Capachica, Puno, Pichacani – Laraqueri, Atuncolla, Coata y San Antonio de Esquilachi.



Previo a los comicios la Sub Gerencia realizó una programación de actividades desde el 21 de Junio que comprenden la convocatoria, la conformación del comité electoral, capacitación a los miembros del comité de electoral, actualización y publicación del padrón electoral definitivo, inscripción de listas de candidatos, publicación de listas para tacha de candidatos y listas aptas y actualmente se encuentran en el sorteo de miembros de mesa.



El Sub Gerente de Promoción Social y Participación Ciudadana, Pedro Gómez Moya, explicó que la comuna local es la encargada del diseño e impresión de las cedulas electorales de cada centro poblado.